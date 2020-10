Missione Brozovic: riprendersi l’Inter. Cessione saltata, ora il croato vuole convincere Conte

Nello scorso mercato Marcelo Brozovic è stato uno dei giocatori in lizza per lasciare l’Inter e garantire soldi da reinvestire per rinforzare la rosa. Ma alla fine la cessione non c’è stata e Conte può contare anche sul croato che lo scorso anno è stato una delle pedine insostituibili della formazione nerazzurra. Ora toccherà a Brozovic riconquistare l’Inter e riprendersi il posto in mezzo al campo.

“Difficile pensare che il croato abbia fatto come i gamberi, ovvero abbia scalato posizioni all’indietro. Più probabile, invece, che il lungo tira e molla, oltre a una naturale rilassatezza avendo capito di non essere così fondamentale per il progetto Inter, possa aver portato a un alleggerimento della pressione di Brozovic. In questo modo si possono tranquillamente spiegare le esclusioni dalla formazione iniziale contro Lazio e Benevento, e il suo inserimento solo in occasione della Fiorentina. Anche questo Conte ha tenuto in considerazione, quando si è trattato di fare scelte importanti”, spiega Tuttosport.

Ora in casa nerazzurra c’è da affrontare anche l’emergenza Covid che sta togliendo ogni giorni almeno un giocatore a Conte. Ieri è stato il turno di Gagliardini e Nainggolan, due centrocampisti assenti che potrebbero dare maggior spazio al croato. L’ex Atalanta lo scorso anno è stato spesso titolare, la sua assenza nel derby è praticamente certa e Brozovic tornerà dalla Nazionale con le giuste motivazioni. Con la giusta carica per riprendersi il posto.