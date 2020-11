Inter, quale centrocampo col Real? “L’assenza di Brozovic spingerà Conte a preferire…”

E’ ormai chiaro come sia focale nella fase di non possesso dell’Inter il ruolo di trequartista. Antonio Conte vuole infatti che uno dei suoi centrocampisti esca in pressione e assieme alle due punte provi a conquistare il pallone nella metà campo avversaria. Ma chi in questo ruolo stasera, vista l’assenza di Brozovic? Lo spiega La Gazzetta dello Sport.

“A Madrid l’Inter schierò Barella nella famosa zona di «trequartista di destra», con Brozovic e Vidal invece stretti e affiancati dieci metri più indietro. Oggi non ci sarà il croato e questo probabilmente spingerà Conte a preferire un Vidal più avanzato, magari in zona centrale, pendolo ideale tra la posizione di trequartista e quella di mezzala (in fondo, quel che era un anno fa Sensi, che stasera si riaffaccia in panchina)”.