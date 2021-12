Brozovic, altra proposta Inter: novità sulla clausola rescissoria. “Gli è stato comunicato…”

La prima proposta, da 5,5 milioni di euro più bonus, è stata gentilmente rispedita al mittente, in attesa di un rilancio nei prossimi giorni

La prima proposta, da 5,5 milioni di euro più bonus, è stata gentilmente rispedita al mittente, in attesa di un rilancio nei prossimi giorni. Fra Marcelo Brozovic e l'Inter al momento non c'è alcuna frizione nella trattativa per il rinnovo di contratto del centrocampista croato, attualmente in scadenza nel 2022. Siamo, per dirla alla Inzaghi, in "una normale fase di contrattazione". Presto, dunque, ci sarà una nuova proposta dei nerazzurri, 'alla Lautaro'. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"I nerazzurri ci stanno ragionando. In qualche modo hanno già pianificato un salto in alto. La volontà di far sentire il regista un top della rosa, in fondo, è stata già comunicata a Brozo e a papà Ivan, nel corso delle ultime settimane. Dalle parole ai fatti. La nuova proposta, dunque, sarà sulla falsariga di quanto accaduto con Lautaro, che ha prolungato a 6 milioni più bonus. E anche nel caso del centrocampista sarà eliminata la clausola rescissoria presente nel vecchio accordo. È il passo che il club di Zhang pensa possa risultare decisivo, per arrivare alla firma. Il coltello dalla parte del manico ce l’ha Brozovic, questo è chiaro. Ma l’Inter, l’ha fato sapere fin dal primo momento, non può farsi prendere per il collo e non vuole trascinare la cosa oltre il mese di gennaio".