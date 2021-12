Stampa Uk – Brozovic, pronto il rinnovo con l’Inter. La Premier ci credeva

Il croato non ha ancora firmato ma Inzaghi e i dirigenti nerazzurri si aspettano di chiudere presto la pratica prolungamento

In Inghilterra parlano di lui, del rinnovo imminente con il club interista e ne parlano come di un brutto colpo per il Newcastle. Perché PIF avrebbe pensato a lui come del resto altre società di Premier League tra le quali United e Chelsea.