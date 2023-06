GdS – No Brozovic all’Al-Nassr, aspetta il Barça: la posizione Inter. E per Frattesi…

I 23 milioni accordati con l'Al Nassr per il suo cartellino servono infatti in viale della Liberazione per blindare Frattesi e lo stesso vale per lo spazio salariale che occupa. Marcelo sta probabilmente aspettando il Barcellona perché a livello di stimoli e ambizioni non c'è paragone con l'Arabia Saudita, ma allo stesso tempo il Sassuolo non aspetterà l'Inter all'infinito per un giocatore con così tanti estimatori. Alcuni additeranno il croato di egoismo, lui difenderà le sue comprensibili ragioni. In ogni caso, l'ultima stagione di Epic Brozovic all'Inter si chiuderà ‘in proprio’”, si legge.