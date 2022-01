Rinnovo Brozovic, è fatta: i dettagli tra bonus e durata. “Atto di fiducia del club”

In casa Inter, cresce l'attesa per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic: l'accordo, per la Gazzetta, c'è già

Matteo Pifferi

In casa Inter, cresce l'attesa per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. Per La Gazzetta dello Sport, ormai è cosa fatta e manca solamente l'annuncio. "L'attesa non tragga in inganno, qui di mezzo c’è solo la burocrazia e le tante attività dell’ultimo periodo in Viale della Liberazione: il rinnovo di Brozo è cosa fatta da oltre dieci giorni e, dopo ampio e ragionato lavoro preparatorio, l’equilibrio è stato trovato con una base fissa da 6 milioni netti a stagione fino al 2026, più bonus sostanziosi che porteranno il croato a guadagnare intorno ai 7. Siamo alle altezze del nuovo contratto da top di Lautaro: con tanto di timbro ufficiale messo dal presidente Steven Zhang, si potrà brindare serenamente a mercato concluso, probabilmente subito dopo il derby", spiega il quotidiano.

I dettagli del rinnovo

L'intesa è stata raggiunta sulla base di un quadriennale, che proietterà Brozovic ad essere in nerazzurro (almeno) fino a 34 anni compiuti. "Un atto estremo di fiducia per chi fa del sacrificio una missione: Brozo è il secondo giocatore del campionato per numero di chilometri percorsi a partita, 11,659 per spaccare il capello. Le prestazioni degli ultimi due anni, però, hanno dimostrato la sua (quasi) insostituibilità: così l’Inter non ha lesinato anni di contratto per un trentenne. Senza scordare il clic che il croato ha fatto con Calha e Barella: la mediana di Inzaghi è un motore turbo e la voglia del club è di non fermarsi a questo trio di titolari", conferma La Gazzetta.