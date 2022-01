GdS – Inter-Brozovic, rinnovo ufficiale a fine mercato: cifre e dettagli

Manca solo l'ufficialità per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l'Inter: ecco le cifre e i dettagli dell'accordo raggiunto

Il mercato in entrata con il colpo Robin Gosens e la stretta finale per Felipe Caicedo, ma non solo. L’Inter pensa anche ai rinnovi di contratto, in particolare è in arrivo l’attesissima firma di Marcelo Brozovic. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport: “A fine sessione di mercato - subito prima o subito dopo il derby - sarà ufficializzato quello di Marcelo Brozovic. L’accordo è raggiunto da tempo, sei milioni di euro di parte fissa più bonus che lo porteranno a sfondare quota sette, anche qui fino al 2026”, si legge.