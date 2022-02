Brozovic-Inter, deciso il giorno dell’annuncio. Perisic? C’è ottimismo dopo che…

Il futuro di Ivan Perisic potrebbe essere ancora a Milano. Brozovic, invece, ha firmato il prolungamento con l'Inter

"Cosa fa l’Inter dopo una lezione? Impara. Il Sassuolo si è improvvisato insegnante per una sera: sbarazzino, coraggioso, ha mandato dietro la lavagna i campioni di Italia come nessuno aveva mai osato fare in Italia. Così ha messo a nudo certi limiti che erano stati sapientemente mascherati". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'analisi del KO dei nerazzurri contro il Sassuolo. Per ripartire serve resettare all'istante, ritrovare sia compattezza ma anche la via del gol. Oltre a ciò, i rinnovi di Brozovic e Perisic possono dar manforte. "Quello di Brozovic è atteso per domani e, vista l’importanza strategica del croato, serve a evitare qualsiasi chiacchiericcio attorno. Questo quadriennale lungamente atteso aiuta a chiarire le ambizioni del club in un orizzonte temporale più lungo: nonostante il momento di difficoltà in campionato, questa Inter non vuole abbassare le ali. Brozo sarà il compasso con cui disegnare ancora il futuro", spiega la Rosea che rimarca come sia stato raggiunto l'accordo definitivo sulla base di un quadriennale da 6 mln netti più uno di bonus a stagione.