Inter in ansia, Brozovic rischia un mese di stop. E col Mondiale sullo sfondo c’è un rischio

Il centrocampista potrebbe non voler accelerare i tempi del recupero per non mettere a repentaglio la sua presenza ai Mondiali

Andrea Della Sala

L'Inter attende novità dalla Croazia per Marcelo Brozovic. L'infortunio muscolare del regista tiene in ansia Inzaghi e il club, il croato potrebbe rimanere fuori per un mese.

"Si stanno vivendo ore di ansia in casa Inter, con l'attesa degli esami in programma oggi per avere un'idea più chiara dell'infortunio muscolare che ieri ha patito Marcelo Brozovic con la Croazia, nella trasferta vinta 3-1 in casa dell'Austria. Lo staff medico della nazionale biancorossa comunicherà oggi l'esito degli accertamenti, poi da domani la palla passerà all'Inter. Nel migliore dei casi il centrocampista proverà a recuperare per Inter-Barcellona o per Sassuolo-Inter, nel peggiore si dovrà aspettare anche fino a un mese come anticipato dal selezionatore Zlatko Dalic", riporta Gazzetta.it.

"Al di là delle tempistiche tecniche di recupero da quello che potrebbe essere uno stiramento ai flessori della coscia sinistra, va anche considerato che, in caso di lesione più seria, sarebbe un fattore anche la prospettiva del Mondiale in Qatar. Brozovic potrebbe tornare disponibile per la fine di ottobre, ma è probabile che lui stesso non abbia intenzione di accelerare i tempi con il rischio di mettere a repentaglio la Coppa del Mondo. A ogni modo, se ne saprà di più a breve: poi toccherà a Simone Inzaghi trovare le contromisure in campo a questo sfortunato imprevisto", aggiunge il portale sportivo.