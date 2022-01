Rinnovo Brozovic, segnali positivi: Inter, ecco quando arriverà la fumata bianca

Il centrocampista nerazzurro, in scadenza a giugno, attende la chiamata della dirigenza nerazzurra: c'è ottimismo

Il tanto atteso rinnovo di Marcelo Brozovic starebbe finalmente per arrivare: il rientro in Italia del presidente Steven Zhang servirà anche per sbloccare la trattativa tra l'Inter e l'entourage del centrocampista croato, e nell'ambiente nerazzurro filtra un deciso ottimismo. Così scrive Tuttosport: "Doveva essere il regalo di Natale anticipato per i tifosi dell'Inter. Ora è quello posticipato dell'Epifania nerazzurra. Nonostante permanga grande ottimismo sulla permanenza di Marcelo Brozovic all'Inter, l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto del croato non è ancora arrivato. Ma i segnali portano tutti verso la conclusione positiva della vicenda".