Sky – Brozovic, volontà comune con l’Inter: è perno. Handanovic, discorso cambia

Continuano le trattative per il rinnovo del centrocampista dell'Inter considerato un elemento molto importante per i nerazzurri

Brozovic ha ricevuto tante offerte in estate, ma è considerato un perno per Inzaghi che vuole che il croato resti anche nei prossimi anni. L'intenzione dell'Inter in questo momento è costruire un centrocampo attorno a Brozovic, che rimane un giocatore molto importante all'interno del gruppo nerazzurro.