Brozovic, parti non distanti: le cifre. “E Marcelo ha detto all’Inter cosa vuole”

Le parti non sono distanti, al contrario. Ma adesso è giunto il momento di guardarsi negli occhi e parlare di cifre concrete

Sono ore caldissime per quanto riguarda il rinnovo di Marcelo Brozovic con l'Inter. Il padre-agente del calciatore è infatti a Milano ed è in agenda un incontro, si spera risolutivo, con il club per arrivare alla fumata bianca. Spiega in merito La Gazzetta dello Sport: "L’arrivo a Milano di Brozo senior non coglie di certo impreparata la dirigenza nerazzurra. L’inizio della trattativa per il prolungamento del croato è frutto di un’agenda concordata dalle parti, che lavoreranno sulla base di una visione condivisa: il giocatore è soddisfatto del ruolo centrale acquisito nel progetto, si sente valorizzato e spera di poter restare in nerazzurro, così l’Inter resta decisa a puntare ancora su un giocatore rivelatosi fondamentale e in crescita costante.