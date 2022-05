UFFICIALE – Cagliari-Inter, formazioni: Bastoni dal 1′. A destra Darmian. Dzeko con Lautaro

Le scelte di Simone Inzaghi per l'importante trasferta di Cagliari

Una partita che vale una stagione. Cagliari e Inter si giocano tanto in questa penultima giornata di campionato. I rossoblù sono obbligati a vincere per sperare ancora nella salvezza, i nerazzurri per tenere accesa la possibilità di agguantare la seconda stella. Simone Inzaghi ritrova Bastoni dal 1', insieme al difensore azzurro ci sono Skriniar e De Vrij. Centrocampo composto da Brozovic, Barella e Calhanoglu, mentre sulle fasce spazio a Darmian e Perisic. Coppia d'attacco formata da Lautaro e Dezko.