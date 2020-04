FCIN1908 / Gnonto allo Zurigo, il perché dell’addio a sorpresa: ecco quanto incasserà l’Inter

Aspettando l’apertura ufficiale del calciomercato le società stanno iniziando a dar vita alle prime schermaglie di mercato. E’ notizia di oggi il trasferimento di Willy Gnonto, giovane calciatore classe 2003 dell’Inter, passato allo Zurigo.

Gnonto, che a soli 15 anni, vanta già la partecipazione ad un mondiale di categoria e la realizzazione di una doppietta all’esordio in maglia azzurra, passa ufficialmente alla società svizzera dello Zurigo mentre la società nerazzurra otterrà un training compensation (un premio di formazione) di 200 mila euro che riguarda tutti i calciatori under23 che si apprestano a firmare il primo contratto da professionisti con un club, una sorta di indennizzo che andrebbe a finire nelle casse della società per la quale ha giocato in precedenza.