“Menomale che lo avete preso!”: il Milan non ha mai avuto un Calhanoglu così, capolavoro Inter

Due assist, uomo ovunque e qualità distribuita con naturalezza per il campo. Altra partita sfavillante, quella di ieri contro la Roma, per Hakan Calhanoglu. All'Inter si è visto un giocatore continuo, feroce nelle sue giocate, determinante. Quello che, in poche parole, al Milan non è mai o quasi riuscito a essere. Sette gol e 11 assist sono lì, a dimostrare che il suo timbro sulla stagione nerazzurra c'è eccome. Sono lì, a dimostrare l'ennesimo capolavoro di mercato di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che l'hanno ben presto convinto ad attraversare il Naviglio e a regalarlo così a Simone Inzaghi a costo zero:

"Ormai è evidente, gli interisti si stanno godendo un Hakan Calhanoglu che i milanisti non hanno mai conosciuto. Sull’altra sponda del naviglio se ne sono spesso lamentati per scarsa personalità e costanza di rendimento, due lacune che in nerazzurro il turco non ha mai mostrato. “Menomale che lo avete preso”, urlava qualcuno a inizio anno. E menomale sì, risponderebbe Inzaghi che lo ha visto arrivare ad Appiano Gentile per zero euro, visto che finora Calhanoglu ha totalizzato 11 assist e 7 gol", si legge su calciomercato.com.