Inter, aperto nuovo scenario: via ai contatti che possono cambiare il mercato in difesa

Uno scenario di mercato nuovo, che potrebbe cambiare le prospettive e le mosse dell'Inter in difesa in vista della sessione di campagna acquisti estiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i nerazzurri avrebbero intrapreso i contatti per il rinnovo di Stefan de Vrij, attualmente in scadenza nel 2023: