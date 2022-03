Haller, la verità sull’interesse dell’Inter. La strategia per l’attacco è chiara

Il centravanti dell'Ajax si sta rendendo protagonista di un'annata straordinaria, ed è stato accostato anche ai nerazzurri

Uno dei principali obiettivi del prossimo mercato estivo dell'Inter (se non IL principale obiettivo) è un centravanti di peso, una prima punta con fisico e tecnica, che possa sostituire progressivamente Edin Dzeko al centro dell'attacco nerazzurro. Tra i tanti nomi fatti in questi mesi c'è anche quello di Sebastien Haller, protagonista di una straordinaria stagione con la maglia dell'Ajax: l'attaccante ivoriano, classe '94, ha già segnato 33 reti in 35 presenze fra tutte le competizioni, di cui ben 11 in Champions League. Numeri incredibili, che lo hanno riportato sui taccuini di numerosi top club europei dopo la non felicissima esperienza in Premier League con il West Ham. Ma l'Inter è effettivamente sulle tracce di Haller? O si tratta solamente di voci senza fondamento?