Calhanoglu già entrato nel cuore dei tifosi dell’Inter. E Inzaghi sembra avergli…

Il turco si è inserito alla perfezione nei meccanismi della nuova Inter di Inzaghi

È stata una delle sorprese del precampionato dell'Inter. Dopo 4 stagioni in rossonero, Hakan Calhanoglu è pronto a ritagliarsi un ruolo importante in una squadra che dovrà rinunciare per non si sa quanto tempo a Christian Eriksen. Il centrocampista turco si è trovato subito a suo agio con la nuova maglia e oggi i suoi calci piazzati, i tifi dalla distanza e la sua visione di gioco, saranno fondamentali per iniziare bene in campionato. "Adesso sono cambiati i colori, le ambizioni e, nello specifico, anche il ruolo in campo, ma non c’è il rischio che Calha si senta spaesato nella Scala del calcio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.