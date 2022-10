Calhanoglu, che sorpresa! Qualità e quantità in regia: un dato stupisce su tutti gli altri

Con l'infortunio di Brozovic con la Croazia, erano in molti a temere che l'Inter potesse faticare come capitato lo scorso anno. Il vice Brozovic designato e scelto dal mercato era il giovane Asllani, ma Inzaghi ha riproposto un'idea della scorsa stagione abbassando Calhanoglu come vertice basso. Al suo fianco il solito Barella e Mkhitaryan. E il risultato è stato quasi sorprendente. Tre gare e tre prestazioni maiuscole per il turco: le due di Champions al cospetto del Barcellona e anche l'ultima di ieri contro la Salernitana.