Inter-Juve, i dubbi si riducono a tre maglie… e mezza. Torna Calhanoglu

Il turco sta bene e potrebbe giocare dal 1'. Dimarco lascerebbe spazio a Bastoni. A sinistra c'è Perisic

Archiviata la vittoria gara di Champions contro lo Sheriff, l'Inter è attesa da una partita che per tanti tifosi nerazzurri è quella più sentita. Domenica i nerazzurri affronteranno la Juve di Allegri che sembra aver ritrovato la quadra e arriva da 4 vittorie consecutive in campionato. Simone Inzaghi ha tutta la rosa a disposizione in vista della gara contro i bianconeri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , recupera Hakan Calhanoglu . Il quotidiano sottolinea che "i dubbi si riducono a tre maglie... e mezza".

"A sinistra infatti è molto difficile immaginare che non giochi Perisic. Il croato è stato tra i migliori sia con la Lazio sia in Champions e ha il passo per frenare Cuadrado. A destra invece tornerà Darmian, a riposo martedì. Anche in Coppa Dumfries si è confermato tanto intraprendente quanto ancora indietro nella digestione di meccanismi, letture difensive, movimenti e tempi di gioco".