Sky – Inter, Calhanoglu verso il rientro contro la Juventus. Vidal prontissimo

Le novità da Sky Sport sulle condizioni del centrocampista turco, assente in Champions League contro lo Sheriff

Le sensazioni in casa Inter su Hakan Calhanoglu sono positive dopo il forfait in Champions League con lo Sheriff. Ma occhio alla candidatura di Arturo Vidal , che ha risposto presente in Europa e spera nella maglia da titolare contro la Juve, accanto a Brozovic e Barella.

Ecco le novità odierne da Andrea Paventi, inviato di Sky Sport alla Pinetina: “L’allenamento di oggi è finito, con la squadra divisa in due gruppi, tra domani e sabato si inizia a fare sul serio. Nel corso della giornata capiremo meglio come sta Calhanoglu, dovrebbe essere a posto, dal primo minuto o a gara in corso, ma lo verificheremo. Bisogna far quadrare le cose dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, battere la Juve aiuterebbe sicuramente anche per l’equilibrio che non c’è stato sempre. Inzaghi deve sfruttare tutte le risorse che ha a disposizione e in questo senso occhio a Vidal, che si è fatto trovare prontissimo”.