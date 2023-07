Calhanoglu: “Voglio volare fin da subito per lo scudetto. I nuovi sono forti, voglio aiutarli”

Ci sono cambiamenti nella squadra ogni anno. Mentre alcuni giocatori si muovono e se ne vanno, arrivano nuovi giocatori. Sei in buoni rapporti con i tuoi nuovi compagni di squadra? — I cambi di giocatori sono inevitabili nel mondo del calcio. Mi sono divertito molto all'Inter con i giocatori che se ne sono andati e auguro loro tutto il meglio nelle loro nuove squadre Lo stesso si può dire per i nuovi giocatori dell'Inter. Sono tutti bravi, giovani e forti. Daranno il loro contributo alla squadra allo stesso modo dei giocatori che se ne sono andati. E dopo tutti questi anni nella squadra, cerchiamo di aiutare i nuovi giocatori sotto ogni aspetto.

L'Inter ha salutato veterani come Handanovic, D'Ambrosio, Brozovic e Dzeko, mentre ha acquistato giovani giocatori come Bisseck, Frattesi e Thuram. In squadra, poi, ci sono giocatori esperti come te: un bilanciamento che sembra positivo. — Sono d'accordo. I giovani sono in forma e noi abbiamo esperienza. Penso che sia davvero ben bilanciata la situazione. Penso di poter andare d'accordo con loro sia dentro che fuori dal campo. Voglio far sì che ciò accada. Ad esempio, Thuram e Bisseck vengono dall'estero. Devo mostrare loro come funzionano le cose in Italia. Siamo una famiglia e ci aiutiamo a vicenda.

Pensi che l'Inter farà meglio in questa stagione rispetto alla passata stagione? — Abbiamo ottenuto ottimi risultati la scorsa stagione. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e raggiunto la finale di Champions League per la prima volta in 13 anni dall'ultima. In questa stagione, voglio volare dall'inizio. Sono particolarmente concentrato sulla Serie A. Ci sono alcune squadre forti in Serie A, ma siamo ben preparati. L'Inter deve essere sempre in testa alla classifica.

Parlaci dei punti di forza dell'Inter. — Il club sta facendo un ottimo lavoro. Ecco perché negli ultimi anni hanno fatto bene in Serie A. Il fatto che abbiamo vinto due coppe per la seconda stagione consecutiva è perché il club sta facendo molto bene, e questa stagione non è diversa. Noi giocatori lo capiamo. C'è un senso di unità tra i giocatori e lo staff del club, sono come una famiglia. Questo è il mio terzo anno all'Inter e penso che tutti i giocatori di questa squadra abbiano un cuore grande. Sono tutti ragazzi divertenti e quando arrivano nuovi giocatori tutti sono pronti ad aiutare. Sia dentro che fuori dal campo. Lo stesso vale per il personale del club. Sono tutte brave persone.

Anche Juan Cuadrado è arrivato dalla Juventus. Come ha vissuto il trasferimento? — Sono contento che sia qui. È un grande giocatore e non ho dubbi sulle sue capacità. Penso che sia venuto perché l'Inter è forte. Abbiamo tanti bravi giocatori in questa squadra, ma con la sua esperienza l'Inter dovrebbe essere ancora più forte.

