Calhanoglu, riecco il Milan: l’Inter si affida a lui. Hakan protagonista con numeri top

Riecco il Milan. Nel derby d'andata, fu uno dei protagonisti assoluti. Una prestazione mostruosa, un gol realizzato (su rigore) e quell'esultanza sprezzante nei confronti dei tifosi rossoneri. Hakan Calhanoglu è stato fra i volti di Milan-Inter, terminata poi 1-1. Ora, per Inter-Milan , il centrocampista turco, fra i grandi artefici del primato della squadra di Inzaghi, è pronto a ripetersi, per trascinare i nerazzurri nella volata scudetto da qui a maggio.

Se lo augura ovviamente il tecnico, se lo augurano i tifosi interisti, che in lui hanno trovato il terzo faro del centrocampo dopo Barella e Brozovic. Dalla sua, Calhanoglu si presenta a questo derby con credenziali più che lusinghiere, dato che i numeri raccontano di una stagione fin qui spettacolare dal punto di vista dei numeri: dai gol (6), agli assist (7), ma non solo. Il turco è l'emblema di un'Inter che, dopo qualche difficoltà iniziale, ha iniziato a marciare a ritmi serrati. E che non ha intenzione di fermarsi. Ecco la grafica di Sky Sport: