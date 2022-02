Inter-Milan, probabile formazione: Lautaro, Sanchez, Inzaghi ha le idee chiare

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista dell'attesissimo derby

Il cileno tornerà a Milano in serata e farà un solo allenamento con il gruppo in vista del derby. Ecco perché il Toro è in vantaggio, sarà lui ad affiancare Edin Dzeko in attacco. Per il resto Inzaghi punterà sui 'titolarissimi' con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. Dumfries e Perisic ai lati con Barella, Brozovic e Calhanoglu a completare il centrocampo. Tutto pronto per il derby al sapore di scudetto.