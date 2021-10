Inter, Calhanoglu bestia nera della Lazio: “E Inzaghi ha un piano per Hakan”

Il giocatore lavora a testa bassa per migliorare le prestazioni, Inzaghi continua a dargli fiducia e lo lancerà anche per la gara contro la Lazio

L'Inter cerca e aspetta il vero Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, a parte l'ottima prestazione contro il Genoa, non è ancora riuscito ad incidere come come ci si aspettava e l'ambiente aspetta risposte da lui. Anche Simone Inzaghi, che, come riporta Calciomercato.com, ha le idee chiare sul suo numero 20: "Il giocatore lavora a testa bassa per migliorare le prestazioni, Inzaghi continua a dargli fiducia e probabilmente lo lancerà anche per la gara contro la Lazio dopo la sosta.