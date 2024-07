Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland dopo la vittoria della Turchia sulla?Austria, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato così del perché ha deciso di restare in nerazzurro nonostante la corte del Bayern Monaco: "Resto all'Inter semplicemente perché sono felice lì. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio, i miei figli vanno a scuola a Milano e ho costruito tutto lì. Ecco perché non è mai stata una possibilità per me andarmene".