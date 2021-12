Calhanoglu: “Rosa Inter più forte del Milan. Grazie Inzaghi! Derby, ho tirato io perché…”

In una lunga intervista all'emittente turca S Sport, il centrocampista ripercorre i suoi primi mesi in nerazzurro

Gianni Pampinella

È impressionante l'impatto che Hakan Calhanoglu ha avuto nell'Inter di Simone Inzaghi e a dimostrarlo sono soprattutto i numeri: 6 gol e 8 assist in 17 partite. In una lunga intervista all'emittente turca S Sport, il centrocampista ripercorre i suoi primi mesi in nerazzurro e torna sul suo discusso addio al Milan. "Sapevo che il derby non sarebbe stato facile per me. Mi sono preparato molto per quella partita. Non mi sono mai sentito sotto pressione. Avevamo Lautaro Martinez come rigorista e poi io. Ma i miei compagni volevano che calciassi io nel derby, perché li calcio meglio di Lautaro".

"Quando mi sono trasferito all'Inter ho avuto non poche ripercussioni personali. Ho passato un periodo difficile con questa situazione. In fondo, il Milan non partecipava alla Champions League da sette stagioni. Ci sono molte ragioni diverse nella mia partenza. Il Milan non li ha spiegati. Mi era rimasto tutto. Ero felice dopo aver segnato il gol perché avevo sofferto molto".

"Certo non è stato facile sostituire Eriksen. Le aspettative erano molto alte. Non è stato facile sostituire nomi come Lukaku in avanti e Hakimi a destra. Abbiamo chiuso molto bene questa prima parte di stagione. Eravamo 7-8 punti dietro, ma abbiamo lavorato sodo e abbiamo chiuso questa prima parte di stagione da primi in classifica".

L'INTER E IL NUOVO RUOLO - "Mi hanno accolto benissimo all'Inter. Da quando giocavo al Milan mi sono abituato all'Italia. Adesso conosco anche l'italiano. La squadra è di altissima qualità. Penso che abbiamo una rosa migliore del Milan. Devo ringraziare Simone Inzaghi, mi voleva molto. All'Inter sto interpretando un ruolo diverso. Al Milan giocavo da numero 10. Qui Barella, Brozovic ed io ci alterniamo in posizione da 6 e 8".

"Ho fatto fatica ad adattarmi al nuovo ruolo. Bisogna sapere cosa fare e quando. Posso dire di aver trovato la mia posizione. Ho giocato per l'ultima volta questa posizione in Nazionale. Mi sta molto bene perché mi piace prendere la palla da dietro e giocare".

I CALCI PIAZZATI - "Lavoriamo molto sugli angoli. Lavoriamo molto sui calci piazzati in particolare. Abbiamo tre zone sugli angoli: diciamo il primo palo, il punto del dischetto del rigore e il secondo palo. In genere cerchiamo di colpire sul primo palo. Li abbiamo sempre calciati bene e abbiamo fatto molto bene in questo senso".

GOL DA FUORI AREA - Calhanoglu è al secondo posto per gol segnati da fuori area, al primo c'è Lionel Messi: "Non posso mai paragonarmi a Messi, ma essere dietro di lui è un onore speciale per me. Cerco sempre di tirare. La mia specialità è tirare da fuori area".

LIVERPOOL - "Sarà una partita difficile, un avversario molto forte. Ma abbiamo fatto bene contro il Real Madrid sia dentro che fuori casa, ma abbiamo perso purtroppo. Analizzeremo gli errori. Sono molto curioso di affrontare il Liverpool, spero che passeremo il turno"

(S Sport)