Inter, per Calhanoglu aumenta la concorrenza: “I cali del 21-22 potrebbero costargli…”

"Fuori Arturo Vidal e Matias Vecino, dentro Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani: il 28enne passerà così da irrinunciabile a "semplice" titolare (...). Sia Mkhitaryan che Calhanoglu hanno bisogno di tempo per arrivare a una forma ottimale e soprattutto nei tre test contro i club francesi (Monaco, Lens e Lione) hanno faticato a imporsi sui dirimpettai transalpini. L'armeno, però, ha cercato degli spunti soprattutto nell'amichevole intermedia del filone Ligue 1: qualche segnale incoraggiante. Se non si conoscessero i protagonisti, non si darebbe per scontato il turco come titolare. Hakan lo sarà soprattutto nelle prime giornate, ma in questa seconda stagione dovrà andare oltre i numeri e trovare più continuità per respingere la concorrenza dei nuovi compagni di squadra. Sfornare gol e assist come lo scorso anno sarebbe già un ottimo traguardo, ma i cali di forma visti nel 2021-22 potrebbero costargli qualche partita".