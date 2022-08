Ts – Inter-Villarreal, pagelle: Gosens è il migliore. Male Calhanoglu

Il giorno dopo l'ultima gara del precampionato dell'Inter , Tuttosport assegna i voti ai giocatori nerazzurri. Il migliore, secondo il quotidiano, è Gosens. Per il tedesco 6,5: "Si pensava alla conferma di Dimarco, dopo la buona prova col Lione, in vista dell’esordio di Lecce, invece Inzaghi dà fiducia al tedesco che dimostra di aver recuperato fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Corre molto, fa andare la gamba e si getta negli spazi. Non ha le caratteristiche di Perisic, ormai questo è risaputo, ma un Gosens in formato Gosens può essere davvero un uomo in più per l’Inter".

LUKAKU 6: "Per 35 minuti non la vede, un po’ perché il Villarreal si chiude bene e non concede spazi, un po’ perché lui è pigro a dettare il passaggio. Poi al 36’ arriva il cross di Gosens, l’uscita a vuoto di Rulli e lui si fa trovare pronto a volare in cielo a schiacciare di testa su Pau Lopez. Poi torna nell’ombra". HANDANOVIC 5: "Sul gol di Pedraza si distende, ma non può nulla. L’1-2 di Coquelin è un rigore in movimento, un tiro secco dal dischetto, però la palla gli passa sotto il corpo: non ha colpe, ma forse poteva fare qualcosa di più. Lascia qualche dubbio anche sull’1-3, perché il tiro di Pedraza è da posizione molto angolata ma a lui passa tra le gambe. Si riscatta bloccando in due tempi il colpo di testa di Baena che poteva costare l’1-4 che arriva nel finale, quando Jackson lo batte in due tempi".