Il centrocampista dell'Inter, che ha un contratto fino al 2027 con i nerazzurri, è tra i nomi cerchiati dai bavaresi per rinforzare il centrocampo agli ordini di Kompany, che ha preso il posto di Tuchel. Nelle scorse ore sempre la Bild ha rilanciato l'indiscrezione di un'offerta da 46 mln di euro del Bayern Monaco per Joao Palhinha del Fulham. Si tratta della terza offerta al Fulham dopo che il club inglese ha rifiutato le prime due di 35 e 45 mln di euro. In questo caso, però, i dirigenti bavaresi non hanno intenzione di andare oltre. In caso di terzo rifiuto del Fulham, il Bayern guarderà altri profili ed è per questo che sono iniziati i primi interessamenti per Calhanoglu.