Mercato, Camano: “Hakimi? Chi lascia l’Inter sempre triste. Lautaro felice a Milano”

Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, ha risposto alle domande sul futuro dei due calciatori nerazzurri

"Abbiamo parlato di diverse cose. Hakimi nuovo giocatore Psg? No. Io credo che ancora ora non si possa dire. Stiamo parlando di tutto. Lautaro? Lautaro sta qui. È in Argentina per la Coppa America. Ma ci sono possibilità che resti? Certo che si. Gli agenti sono molto amici dell'Inter. Lautaro è un giocatore dell'Inter ed è felice qui. Hakimi dispiaciuto per l'addio all'Inter? Chi lascia Inter è sempre triste".