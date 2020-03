Sky – Europeo posticipato, i campionati vanno avanti in estate ad una condizione: i dettagli

Giornata chiave a Nyon per decidere le sorti del calcio italiano ed internazionale. Oggi ci saranno tre conference call: una già avvenuta al mattino tra UEFA, Leghe, club e calciatori mentre nel pomeriggio l’UEFA parlerà con le Federazioni e, al termine, ci sarà un Esecutivo Straordinario per prendere una decisione definitiva. Secondo quanto riportato da Alessandro Alciato, giornalista di Sky, l’Europeo, in programma dal 12 giugno al 12 luglio,sarà posticipato al 2021 e l’ufficialità arriverà nel pomeriggio: “Europeo posticipato al 2021. Ufficialità nel pomeriggio”, il contenuto del post di Alciato su Twitter che poi ha aggiunto: “I campionati nazionali si giocheranno nel corso dell’estate, se la situazione del Coronavirus lo permetterà“.