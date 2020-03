Candreva: “Siamo l’Inter e torneremo più forti di prima. Conte straordinario, ha mandato…”

Candreva, quando si sparsa la notizia che in Cina c’era un virus che stava facendo tanti morti, avrebbe mai pensato che si sarebbe arrivati a tutto questo, in Italia e nel resto del mondo?

«Sinceramente no. Mi ricordo di un servizio di qualche settimana fa al telegiornale che descriveva la città di Wuhan come deserta, con la gente chiusa in casa. E adesso…».

Qual è stata finora l’immagine simbolo di questa terribile pandemia?

«Quelle degli infermieri nei vari ospedali d’Italia con il volto segnato dalla fatica e dalle maschere di protezione. Davvero terribile».

Se potesse inviare un pensiero agli infermieri e ai medici che in tutta Italia stanno lottando per salvare vite umane, cosa direbbe loro?

«Grazie per l’immenso coraggio che dimostrate ogni giorno, per la vostra dedizione, per i vostri sacrifici: siamo con voi in questo momento difficile e siamo fieri di voi».

Quasi 100.000 contagiati dall’inizio, oltre 10.000 morti e la sensazione che l’Italia sia in ginocchio: ci rialzeremo? Torneremo a essere quelli di prima?

«Sì, ce la faremo sicuramente. Ne usciremo più forti di prima».

Questo virus come cambierà il nostro modo di vivere, le nostre relazioni e i nostri rapporti sociali?

«Spero che ognuno di noi possa apprezzare sempre di più il valore delle cose semplici. E mi auguro anche che questo momento ci insegni a essere ancora più attenti e rispettosi nell’igiene, che ci faccia capire quanto sia importante seguire le regole. Tutti allo stesso modo».

Qual è stato il primo pensiero quando, tre giorni dopo Juventus-Inter giocata l’8 marzo all’Allianz Stadium, le hanno detto che Daniele Rugani era positivo?

«Ero molto dispiaciuto per lui e allo stesso tempo mi sono preoccupato per noi, anche se personalmente non lo avevo incrociato né in campo né negli spogliatoi».

Come ha vissuto i giorni di isolamento domiciliare nei quali aspettava di sapere se aveva contratto il virus? Quali erano il suo pensiero e la sua paura più ricorrenti?

«La mia preoccupazione più grande era quella di contagiare la mia famiglia. Mi sarei sentito tremendamente in colpa. I primi giorni eravamo tutti un po’ preoccupati, sempre positivi mentalmente ma preoccupati».

Adesso ha ancora paura per i suoi familiari?

«Se rispettiamo le regole che ci vengono date non dobbiamo avere paura».

I suoi parenti sono ancora a Roma e non li vede da un po’.

«Questa è la cosa che mi fa soffrire di più: non poter andare a trovare mio padre, che è malato da circa un anno, è davvero brutto. Il mio pensiero costante va a lui: deve recarsi spesso in ospedale e quindi corre qualche rischio in più».