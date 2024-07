Carboni, altre novità: arriva il rinnovo! Le cifre tra OM e Inter

Il giovane talento argentino sempre più vicino al Marsiglia. In settimana previsti nuovi contatti con l'inter per chiudere l'operazione

Valentin Carboni è uno dei giocatori in uscita dall'Inter. Ci sono molte probabilità che il talento argentino indossi la maglia del Marsiglia la prossima stagione. Come sottolinea Fabrizio Romano, il club francese e l'Inter hanno in programma una serie di incontri la prossima settimana. L'obiettivo è concludere un accordo per il passaggio del giocatore alla corte di Roberto De Zerbi. Carboni dovrebbe partire in prestito oneroso, da concordare ancora la cifra.