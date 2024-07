L'impalcatura dell'operazione, prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club nerazzurro, ha una valutazione complessiva di circa 35-36 milioni. Il Marsiglia ne verserà uno all'Inter (il prestito sarà oneroso) ma l'Inter, qualora il Marsiglia decidesse di tenere Carboni, avrà la possibilità di riportarlo a casa pagando una sorta di premio di valorizzazione (circa 4-5 milioni). Per la formula stessa dell'operazione, questa non consegnerà all'Inter un tesoretto extra sul mercato ma potrebbe restituire un grande talento in prospettiva pronto per tornare ad Appiano dalla porta principale".