"A Inzaghi mancheranno ancora diversi interpreti, ma pure i giovani e i nuovi arrivati hanno subito assimilato principi e meccanismi. Del resto, è facile con una guida come Mkhitaryan, già in forma... derby. Sicuramente, per il vero Zielinski occorrerà attendere ancora un po’, ma la sensazione è che le sue caratteristiche si adattino bene ad un impianto che si basa sul possesso palla, scambi veloci e, appena possibile, in verticale. Si è vista anche la pressione alta, non sempre continua, ma comunque molto efficace, tanto da mettere spesso in difficoltà gli spagnoli al limite della propria area", aggiunge il quotidiano.