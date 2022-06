Carboni jr e gli altri: i 5 giovani top di Inzaghi. Ecco chi parte e chi resta

Se alcuni talenti sono pronti a farsi le ossa in prestito, altri potrebbero essere aggregati in prima squadra

Gianni Pampinella

In casa Inter sono giorni di ragionamenti. Cosa fare con alcune stelline della Primavera? E con gli altri giovani che torneranno dai vari prestiti? Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, alcuni rimarranno nell’orbita della prima squadra. Altri, come Casadei, Franco Carboni e Sangalli, andranno a farsi le ossa altrove. Tra i calciatori che rimarranno, Valentin Carboni è quello con più possibilità di giocare in prima squadra. Il quotidiano analizza caso per caso quale sarà il futuro di alcuni giovani nerazzurri.

NIKOLA ILIEV

"Il trequartista bulgaro è stato acquistato nel settembre 2020 per mezzo milione di euro dal Botev Plovdiv: i nerazzurri si tengono stretto il classe 2004, che dopo gli impegni con la nazionale potrebbe essere aggregato alla prima squadra in estate. Chissà che non possa essere una pedina preziosa per Inzaghi nel corso della prossima stagione".

GIOVANNI FABBIAN

"Il ragazzo del 2003 ha tutto per prendersi il centrocampo dell'Inter Primavera, considerando il vuoto che verrà lasciato dalle partenze di Casadei e Sangalli. Ma non solo: con gli addii di Vidal e Vecino, anche in prima squadra c'è aria di restyling. Inzaghi ci pensa".

NIKOLAOS BOTIS

"I pali di Inzaghi sono al sicuro con Handanovic e Onana, ma attenzione alla situazione legata a Ionut Radu: per Botis potrebbe essere concreta la possibilità di essere aggregato alla prima squadra".

GLI ALTRI

"Si è già parlato di Casadei – l'ipotesi Cagliari in prestito stuzzica il ragazzo –, Franco Carboni e Sangalli, destinati a lasciare (per ora temporaneamente) Milano. È da definire la situazione legata a Satriano. Ci sono poi diversi profili che hanno giocato altrove e che difficilmente resteranno in nerazzurro: Esposito, Pirola, Agoumè. Oltre a Stankovic e Oristanio: il Volendam potrebbe rinnovare il prestito per un altro anno".

(Gazzetta dello Sport)