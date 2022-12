Carboni, segnale per Inzaghi: l’Inter ha un piano, il 2023 sarà il suo anno?

Il gioiellino argentino classe 2005 ha conquistato tutti, e ora punta a conquistare spazio in Prima Squadra

Fabio Alampi

Il grande protagonista del 2022 del settore giovanile dell'Inter è senza ombra di dubbio Valentin Carboni: il gioiellino argentino, classe 2005, è stato uno dei punti di forza della formazione Primavera che si è laureata campione d'Italia di categoria nonostante giocasse contro gente di 2-3 anni più grande, e il suo percorso di crescita prosegue con un ritmo che pare inarrestabile. Aggregato stabilmente alla Prima Squadra fin dal ritiro estivo, Carboni ha già fatto il suo debutto sia in campionato (il primo ottobre contro la Roma) che in Champions League (il primo novembre sul campo del Bayern Monaco), e negli ultimi giorni si è distinto anche a Malta, andando a segno nell'amichevole contro il Salisburgo.

Messaggio chiaro — Proprio il test match contro gli austriaci è servito al talentuoso argentino per lanciare un segnale forte e chiaro: io ci sono, posso essere una risorsa da prendere in considerazione, e non solo un giovane che faccia "numero". Destinatario del messaggio? In primis Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro, nonostante la grande fiducia nelle qualità di Carboni, fin qui non gli ha concesso grande spazio, nemmeno in situazioni di emergenza in attacco (come successo più volte dati i forfait di Lukaku e di Correa) o di risultato già acquisito, scenario ideale per fargli prendere confidenza con i compagni e con il calcio dei grandi.

2023 anno della consacrazione? — In casa Inter nessuno ha dubbi: Valentin è un talento speciale, da preservare con la massima cura e da lanciare definitivamente in un futuro più o meno lontano. Le sue movenze, i suoi dribbling e le sue invenzioni hanno stregato tutti, inclusi i tifosi nerazzurri, che già se lo coccolano e premono per vederlo più spesso in campo. Sotto contratto fino al 30 giugno 2025, nei prossimi mesi - una volta che sarà maggiorenne - inizieranno le discussioni per blindarlo e per proteggerlo da eventuali assalti delle big europee, che già da tempo hanno preso informazioni su di lui.

Nel frattempo il gioiellino nerazzurro continua a lavorare sodo, in vista di un 2023 che dovrà essere l'anno della sua consacrazione: da una parte c'è una Primavera da risollevare in campionato e da trascinare anche in Youth League, dall'altra c'è la voglia di mettere in difficoltà Inzaghi e di conquistare spazio in Prima Squadra. Le qualità tecniche, la personalità e il tempo sono tutti dalla sua parte: l'Inter lo aspetta.