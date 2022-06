Inter, promozione in arrivo per Valentin Carboni: sarà aggregato in Prima Squadra

Lampi di classe purissima, personalità e la sfrontatezza tipica dei predestinati: sono in tanti, in casa Inter, ad avere la sensazione di avere tra le mani un autentico gioiello. Si tratta di Valentin Carboni, fantasista classe 2005, fratello del compagno di squadra Franco e protagonista di una stagione sensazionale, conclusa con la vittoria dello scudetto Primavera e con l'esordio con la Nazionale Under 20 dell'Argentina. Nonostante fosse in età per giocare in Under 17, il talentuoso argentino ha rapidamente bruciato le tappe, e la sua scalata potrebbe non essere finita qui: secondo La Gazzetta dello Sport, Valentin Carboni non si muoverà assolutamente da Milano, e in estate sarà aggregato alla Prima Squadra di Simone Inzaghi.