Carnevali: “Frattesi? Accordi non nessuno, cercheremo di accontentarlo. Mulattieri piace”

"Speriamo che abbia sempre più pretendenti ma non dipende dalla prestazione di ieri. Cena con l'Inter? E' normale che facciamo diversi incontri, non solo con l'Inter. Ne abbiamo fatti con più squadre: non c'è nessun accordo né passi avanti con nessuna società. Mi può dispiacere che il ragazzo non vuole andare in Premier, dove ci sono le richieste più importanti. Valuteremo, a questo punto dovremo fare valutazioni tutti e tre e non solo il giocatore o chi per esso. Adesso tutto rimane fermo, non abbiamo intenzione di fare accordi con nessuno, abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte come la famiglia Squinzi che ci dà la possibilità di continuare con grandi campioni come Frattesi"