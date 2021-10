Carnevali: “Raspadori? Zero chance Inter o altre a gennaio. Giugno? E’ chiaro che…”

Le parole del dirigente del Sassuolo a margine del suo intervento dal palco del Festival Dello Sport

A margine del suo intervento dal palco del Festival Dello Sport, Giovanni Carnevali ha risposto alle domande dei giornalisti, presente anche l'inviato di FcInter1908. Il primo argomento affrontato dal dirigente del Sassuolo riguarda il futuro del giovane attaccante GiacomoRaspadori. "Raspadori-Inter a gennaio? Non abbiamo mai aperto la possibilità di Raspadori a gennaio perché non l'abbiamo aperta nemmeno nell'ultima sessione di calciomercato. Raspadori per noi è un giocatore importante, è vero che c'è stato un interesse dell'Inter, ma la volontà nostra, soprattutto per i giovani come Raspadori e Scamacca è di tenerli con noi. Anzi abbiamo ceduto uno come Caputo per dare spazio a questi ragazzi qua. Credo che per il mercato di gennaio non c'è assolutamente nessuna possibilità, né per l'Inter e né per gli altri club. Per giugno? Giugno è lontano. È chiaro che noi siamo una società che deve far conto anche del risultato economico".