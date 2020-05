Lautaro, raggiunto l’accordo…con l’Inter. E Marotta ora ha tutte le carte in mano

L’offerta che il Barcellona ha presentato a Lautaro Martinez è di quelle che non si possono rifiutare: 10 milioni netti a stagione, più del triplo di quanto l’argentino prende all’Inter con i bonus. Ovvio che El Toro sia sensibile al richiamo spagnolo.

Ma questo non agevolerà più di tanto il compito di Bartomeu e soci. Il Barcellona, se vuole Lautaro Martinez, deve scalare una montagna. Una montagna di 111 milioni di euro.

Anche perché, spiega la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez ha raggiunto un altro tipo di accordo. Stavolta con l’Inter. E l’accordo prevede di non forzare la mano, di non cercare la rottura per agevolare la cessione al Barcellona. Cessione ci sarà solo se le due società arriveranno all’intesa. Nessun assist, per i blaugrana, dal giocatore.

Per questo, Marotta tiene duro sul prezzo e sulla volontà di inserire una sola contropartita nell’affare. Pagare moneta, vedere cammello. Il Barcellona non può contare su scorciatoie.