Inter, il Chelsea prepara il rilancio per Casadei: pronta una proposta a due cifre

Il club londinese non molla ed è pronto a tornare alla carica per il centrocampista nerazzurro con una nuova offerta

Alessandro De Felice

Dopo il no dell'Inter alla prima proposta il Chelsea non si arrende e studia la controffensiva per Cesare Casadei.

Il club londinese fa sul serio per il centrocampista classe 2003 dei nerazzurri, protagonista assoluto dello Scudetto Primavera vinto nella passata stagione dalla squadra di Chivu.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i 'Blues' stanno studiando un rilancio nei prossimi giorni. L'offerta ufficiale da otto milioni di euro è stata giudicata troppo bassa dall'Inter, che chiede 20 milioni per il cartellino e la possibilità di inserire l'opzione di riacquisto per non perdere definitivamente il potere decisionale sul centrocampista.

La 'Rosea' rivela le intenzioni del club di Boehly:

"È difficile pensare che i Blues possano subito offrire i 20 milioni chiesti dall’Inter, ma già una proposta a due cifre potrebbe essere un segnale delle intenzioni del club londinese".

Il 'no' non bastato a fermare il Chelsea di Tuchel, che ora vuole tornare alla carica per provare a portare a Stamford Bridge il centrocampista di Ravenna.