Cavani si offre, Marotta ci pensa: il PSG non lo molla, addio Icardi? C’è sempre la Juve e ora l’Inter…

Spunta un nome a sorpresa nella lista di Beppe Marotta per l’attacco della prossima stagione. E può cambiare il mercato dell’Inter. Edinson Cavani si è offerto tramite i suoi agenti al club nerazzurro. L’attaccante uruguaiano va in scadenza con il Paris Saint-Germain il prossimo 30 giugno ed è alla ricerca di una nuova destinazione. Il futuro dell’ex Napoli potrebbe condizionare la decisione sul riscatto di Mauro Icardi da parte del club parigino.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, c’è stata una chiacchierata tra l’entourage di Cavani e l’Inter, che non ha scartato già l’idea. Il club nerazzurro è a caccia di un colpo low cost per riempire la casella vuota che lascerà Alexis Sanchez: Giroud è ormai sfumato, mentre è ancora viva la pista che porta a Mertens. Cavani risponde agli stessi parametri e potrebbe fare al caso del club nerazzurro.

Per la Rosea, il pericolo principale per l’Inter è la proposta di rinnovo biennale che il PSG sarebbe pronto a fare a Cavani. La conferma dell’uruguaiano allontanerebbe il riscatto di Mauro Icardi dai nerazzurri, fissato per 70 milioni di euro. Un tesoretto sul quale i nerazzurri fanno affidamento per progettare il mercato. La Juventus resta in prima fila per l’argentino e, anche se resta difficile immaginare una triangolazione PSG-Inter-Juve alla luce della clausola da 10 milioni inserita dal club meneghino, “nulla è precluso a fronte di un introito garantito”.