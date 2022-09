Cds – Chelsea-Dumfries ad ogni costo: e c’è la formula che può accontentare l’Inter

Non si placano le voci di mercato attorno a Denzel Dumfries. L'esterno olandese dell'Inter è ancora nel mirino del Chelsea, che vuole averlo nel suo organico per la stagione 2023/24. Ed è pronto a tornare all'assalto a gennaio, come scrive il Corriere dello Sport: "I Blues hanno ancora nel mirino Denzel Dumfries e vogliono a tutti i costi averlo a Londra la prossima stagione. Sanno che l'Inter non intende cedere l'olandese a gennaio, ma durante la finestra invernale busseranno comunque alla porta di viale della Liberazione provando la stessa operazione "abbozzata", ma non conclusa, ad agosto: pagare subito l'ex Psv per prenotarlo in vista della prossima stagione.