Non solo il mercato in entrata: il futuro dipenderà anche dalle mosse del club sul fronte uscite

"Nell’immediato la mission della dirigenza nerazzurra non cambierà: restare competitivi facendo quadrare i conti. Taremi e Zielinski a parametro zero le prime mosse in entrata, Dumfries invece il primo indiziato ad essere sacrificato in estate (non ha rinnovato) per finanziare i nuovi investimenti. Un meccanismo con il quale l’Inter dovrà continuare a fare i conti anche nelle sessioni successive. Ma nell’estate del 2027 il problema sarà del successore di Marotta".