CdS – Inter, nuovo contatto con ag Kessie: accelerata immediata? Due le alternative

La pista che porta all'ivoriano ex Milan sembra piuttosto calda: in viale della Liberazione accarezzano l'idea di riportarlo in Italia in estate

Daniele Vitiello

Nonostante le smentite, Franck Kessié resta nel mirino dell'Inter. Il centrocampista piace alla dirigenza nerazzurra, non è un mistero, e la pista pare tutt'altro che fredda. Spiega infatti il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Si lavora per ridisegnare il futuro. In questi giorni c’è stato un ulteriore contatto con l’agente del giocatore, George Atangana, al lavoro per trovare un’alternativa che riporti l'ivoriano al centro di un progetto come lo è stato fino alla passata stagione nel Milan. E la realtà milanese resta di gran lunga in cima alla lista per la sponda Inter. A patto che si lavori a un trasferimento in prestito con l’ingaggio (da 6,5 milioni) pagato in parte dalla società catalana".

Resta ancora in piedi una possibile alternativa. Si legge: "L’altra alternativa è quella di uno scambio con Brozovic (più conguaglio), da tempo molto apprezzato da Xavi e reputato ideale a livello tattico in sostituzione di Busquets. La situazione è in evoluzione. Il dialogo tra l’agente e il Barcellona potrebbe legarsi anche alle sorti in Europa League dei blaugrana, che stasera rischiano grosso in casa del Manchester United dopo il 2-2 maturato all’andata. In caso di prematura eliminazione il discorso sul futuro di Kessie potrebbe riaprirsi immediatamente".

Il margine di manovra non è così ampio per i nerazzurri, che proveranno ad incastrare l'eventuale arrivo dell'ivoriano tra i noti paletti. Ma questo non scalfisce la speranza di riportare il giocatore a Milano: "L’Inter gradirebbe un rinforzo di questo spessore in mediana senza però dover sopportare un nuovo esborso economico, considerando inoltre che il posto lo libererebbe Gagliardini e parte dello stipendio verrebbe pagato dal Barcellona. I tasselli del mosaico sembrano andare tutti nella stessa direzione".