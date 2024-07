Le cose non cambiano dall’oggi al domani in nessun mercato, ma ovviamente questo è un modo per noi di ottenere un’ottima esposizione in Italia, quindi è molto positivo per noi. L'Inter non è solo italiana, per noi è davvero un marchio globale. Ad esempio, era importante per l’accordo anche che fossero forti come lo sono in America Latina – hanno molti giocatori, sia oggi che in passato, che sono alcuni dei migliori giocatori di quella zona, quindi anche ha giocato un ruolo importante per noi quando abbiamo deciso di portare avanti questa partnership. Se guardiamo a come vediamo il qui e ora, l’Inter è una grande risorsa per noi per il marketing nei mercati dell’America Latina come Argentina e Brasile, dove c’è una lunga storia tra quei paesi e il club".