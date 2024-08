Il nuovo format della Champions League prevede la presenza di 36 squadre, con una fase a campionato che sostituisce la fase a gironi tradizionale. Le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, 4 in casa e 4 in trasferta. I risultati andranno a comporre una classifica unica, che riguarda tutte e 36 le squadre: le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale; le squadre che si posizioneranno tra il 9° e il 24° posto disputeranno un turno in più per raggiungere gli ottavi; le altre saranno eliminate.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO — Il nuovo sistema di sorteggio è ibrido: una squadra viene estratta manualmente, quindi le avversarie vengono estratte in modo casuale da un software dedicato.

LE FASCE — Le squadre sono divise in quattro fasce, a seconda del rispettivo coefficiente. In fascia 1 sono presenti la detentrice della Champions League e le 7 squadre con il miglior coefficiente.

Si parte dalle nove squadre posizionate in prima fascia. Una pallina viene estratta manualmente in maniera casuale. Un software automatico estrae in modo casuale le otto avversarie, due per ogni fascia.

Il software decide casualmente anche le squadre che giocano in casa e in trasferta. Le squadre affronteranno due avversarie di una stessa fascia, giocando una partita in casa e una in trasferta.

LE REGOLE — Il software segue alcuni principi per garantire che le squadre non affrontino un'altra squadra della stessa federazione nazionale. Inoltre sarà possibile affrontare al massimo due squadre della stessa nazione.

LE DATE — La prima giornata della fase a girone unico della competizione comincerà il 17 settembre, mentre l'ottava e ultima giornata della fase sarà il 29 gennaio 2025. Ecco tutte le date della fase a girone unico della prossima UEFA Champions League: Prima giornata: 17-19 settembre 2024 Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024 Terza giornata: 22/23 ottobre 2024 Quarta giornata: 5/6 novembre 2024 Quinta giornata: 26/27 novembre 2024 Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024 Settima giornata: 21/22 gennaio 2025 Ottavo giornata: 29 gennaio 2025

Dopo gli spareggi che verranno sorteggiati a Nyon il 31 gennaio 2025 e giocati l'11-12 febbraio (andata) e 18-19 febbraio (ritorno), ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone, che sarà sempre a Nyon, il 21 febbraio 2025. Per quanto riguarda la fase finale del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno il 4-5 marzo (andata) e 11-12 marzo (ritorno), mentre i quarti di finale saranno l'8-9 aprile (andata) e 15-16 aprile (ritorno). La semifinale verrà invece giocata il 29-30 aprile (andata) e 6-7 maggio (ritorno).