Champions 2024, due big dentro anche senza qualificarsi in campionato: le nuove regole

La Uefa, proprio durante il tentativo di rivoluzione messo in atto dalla Superlega, ha ufficializzato il nuovo format per la nuova Champions che partirà nel 2024

La Uefa, proprio durante il tentativo di rivoluzione messo in atto dalla Superlega, ha ufficializzato il nuovo format per la nuova Champions che partirà nel 2024. Le squadre passeranno da 32 a 36. Ma come verranno assegnati questi 4 posti in più?